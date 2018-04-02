Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шойгу: профессиональный отбор призывников должен повысить качество комплектования ВС РФ

Армия и ОПК
2 апреля, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Глава Минобороны напомнил, что 1 апреля началась весенняя призывная кампания, которая продлится до 15 июля. На военную службу планируется призвать 128 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Профессиональный отбор призывников, внедренный в Вооруженных силах, должен существенно повысить качество комплектования войск. Об этом в понедельник сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Он отметил, что с этого года действуют некоторые законодательные изменения, связанные с призывом на военную службу. "Первое. Теперь молодой человек, если ему меньше 27 лет и ранее он был признан ограниченно годным к военной службе, при желании, обращаю на это внимание, при желании может пройти повторное медосвидетельствование и при отсутствии противопоказаний отдать свой долг Родине", - сказал Шойгу.

"Второе изменение касается профессионального отбора. Он стал неотъемлемой частью не только подготовки к военной службе, но и призыва, что должно существенно повысить качество комплектования вооруженных сил", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что в соответствии с указом президента РФ 1 апреля началась весенняя призывная кампания, которая продлится до 15 июля. На военную службу планируется призвать 128 тыс. человек, в том числе 113840 молодых людей для ВС РФ, что на 10% меньше, чем прошлой весной.

"Прошу главнокомандующих видами вооруженных сил, командующих родами войск и войсками военных округов обеспечить подготовку жилищно-казарменного фонда к размещению новобранцев, назначение их на должности с учетом военноучетных специальностей, создать условия для скорейшей адаптации к армейским условиям, не допустить случаев заболевания военнослужащих", - поручил глава Минобороны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: британская полиция изучает версию об отравленной гречке в деле Скрипалей
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
New York Magazine поместил на обложке фото Трампа в образе свиньи
4
ФК "Краснодар" отправил в отставку Шалимова с поста главного тренера
5
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
6
Москалькова заявила, что Трамп не находит оснований для помилования Ярошенко
7
Эксперимент по доставке почты беспилотником продолжится несмотря на падение первого дрона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники