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Каспийскую флотилию переведут в Дагестан

Армия и ОПК
2 апреля, 13:00 UTC+3

Ранее она базировалась в Астрахани

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Материал из 1 страницы
© Вадим Савицкий/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в Каспийск (Дагестан), заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

Военно-морская мощь российского Каспия

"Принято решение о переводе Каспийской флотилии в Каспийск. Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно", - сказал он на совещании с руководством Минобороны.

По его словам, перевод флотилии является серьезной составляющей безопасности в Каспийской регионе.

Ранее в Минобороны сообщили, что первый этап строительства мест базирования кораблей Каспийской флотилии завершится в 2019 году.

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