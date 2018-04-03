Экипажи истребителей МиГ-31 ТОФ на Камчатке впервые отработали ночную дозаправку в воздухе

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке впервые отработали ночную дозаправку в воздухе. Об этом сообщил во вторник официальный представитель ТОФ капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

"На Камчатке летчики отдельного смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота впервые отработали полеты экипажей высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 с ночной дозаправкой в воздухе <...> Дозаправка истребителей осуществлялась от самолетов Ил-78М Дальней авиации ВКС России", - сообщил Воскресенский.

Он добавил, что дозаправка проходила на высоте 7 тыс. м при скорости около 500 км/ч. Летчики-истребители выполнили десяти вылетов и провели более 15 контактов с самолетом-заправщиком.

При выполнении дозаправки самолетов ночью летчикам сложно обнаружить штангу воздушного танкера и состыковаться с ее конусом в условиях плохой видимости, а также выполнять пилотирование без видимых наземных ориентиров. Воздушная дозаправка - это необходимый элемент подготовки летчиков-истребителей, она позволяет заметно увеличить боевой радиус действий самолетов МиГ-31 и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования, добавил Воскресенский.