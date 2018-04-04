Саратовские ученые разработали 3D-тренажер, имитирующий зенитно-ракетный комплекс

САРАТОВ, 4 апреля. /ТАСС/. Ученые Саратовского государственного технического университета им. Гагарина разработали виртуальный учебно-тактический тренажер, имитирующий работу зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10М". Тренажер будут использовать курсанты военных кафедр и училищ, сообщил ТАСС пресс-секретарь министерства промышленности Саратовской области Владимир Комаров.

"Ученым удалось создать прибор, который позволит будущим военным тренироваться в управлении зенитно-ракетным комплексом. В тренажере заложены возможности для моделирования боевых ситуаций и даже предусмотрена возможность подключения прибора к специальной боевой машине. Это позволит временно сделать ЗРК учебным и управлять им виртуально", - рассказал Комаров.

Как уточнил ТАСС один из создателей прибора, директор центра информационных технологий и дистанционного образования СГТУ Андрей Бороздюхин, с тренажером можно работать и на обычном компьютере без выезда на полигон. Еще одно преимущество разработки - это стоимость тренажера: работа на нем для одного человека примерно в шесть раз дешевле, чем на существующих аналогах.

В СГТУ добавили, что тренажер уже используют при обучении курсантов на военной кафедре университета. Ожидается, что его будут применять и при подготовке курсантов военных училищ.