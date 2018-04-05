Группа кораблей Балтийского флота отразила воздушное нападение условного противника

КАЛИНИНГРАД, 5 апреля. /ТАСС/. Корветы Балтийского флота "Стерегущий", "Стойкий", "Сообразительный" и фрегат "Ярослав Мудрый" в ходе учений отразили воздушную атаку условного противника в Балтийском море, сообщил в четверг официальный представитель флота Роман Мартов.

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"В боевой стрельбе по воздушным целям были задействованы зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Кинжал", "Кортик", способные надежно обеспечивать противовоздушную оборону отряда кораблей при атаках различных средств воздушного нападения противника с различных высот и направлений, а также корабельные артиллерийские установки АК-630", - сказал он, уточнив, что стрельбы выполнялись по имитированным воздушным целям, выставленным самолетами морской авиации флота.

Мартов отметил, что боевые расчеты ЗРК "Кинжал" и "Кортик" с фрегата "Ярослав Мудрый" и артиллерийские установки корветов успешно поразили воздушные мишени.

"Во время выполнения боевых стрельб экипажи отработали полный комплекс задач противовоздушной обороны соединения надводных кораблей в море от обнаружения до уничтожения воздушных целей", - подчеркнул представитель флота.

Стрельбы проводились в полигонах боевой подготовки вблизи побережья Калининградской области.