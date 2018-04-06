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Самоходные установки "Нона-СВК" впервые примут участие в параде Победы в Новосибирске

Армия и ОПК
6 апреля, 8:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Механики-водители прошли для этого дополнительную подготовку

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120-миллиметровое самоходное орудие "Нона-СВК"

120-миллиметровое самоходное орудие "Нона-СВК"

© Анатолий Семехин/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Самоходные артиллерийские установки "Нона-СВК" впервые примут участие в военном параде в Новосибирске в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Впервые 9 мая по главной площади Новосибирска пройдут самоходные артиллерийские установки 2С23 "Нона-СВК". Механики-водители установок прошли дополнительную подготовку, в ходе которой была проверена и повышена их профессиональная выучка", - сообщили в пресс-службе.

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Также на параде Победы в Новосибирске военная техника будет представлена комплексами С-400 "Триумф", стратегическим ракетным комплексом с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой "Ярс", бронированными автомобилями специального назначения "Тигр- М", бронетранспортерами БТР-82А, пушками МТ-12 "Рапира", 152-мм гаубицами "Мста-Б", боевыми машинами противотанкового ракетного комплекса "Конкурс" и другой техникой.

Ранее ТАСС сообщал, что на вооружение мотострелкового соединения в Туве поступили установки "Нона-СВК". Орудие предназначено для подавления живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления. Установка способна вести прицельный огонь без предварительной подготовки с закрытых позиций и прямой наводкой.

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