Самоходные установки "Нона-СВК" впервые примут участие в параде Победы в Новосибирске

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Самоходные артиллерийские установки "Нона-СВК" впервые примут участие в военном параде в Новосибирске в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Впервые 9 мая по главной площади Новосибирска пройдут самоходные артиллерийские установки 2С23 "Нона-СВК". Механики-водители установок прошли дополнительную подготовку, в ходе которой была проверена и повышена их профессиональная выучка", - сообщили в пресс-службе.

Также на параде Победы в Новосибирске военная техника будет представлена комплексами С-400 "Триумф", стратегическим ракетным комплексом с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой "Ярс", бронированными автомобилями специального назначения "Тигр- М", бронетранспортерами БТР-82А, пушками МТ-12 "Рапира", 152-мм гаубицами "Мста-Б", боевыми машинами противотанкового ракетного комплекса "Конкурс" и другой техникой.

Ранее ТАСС сообщал, что на вооружение мотострелкового соединения в Туве поступили установки "Нона-СВК". Орудие предназначено для подавления живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления. Установка способна вести прицельный огонь без предварительной подготовки с закрытых позиций и прямой наводкой.