С-400 и "Панцири" на учениях одной группой поразили баллистические и крылатые ракеты

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" Центрального военного округа (ЦВО) впервые единой системой отразили массированный ракетный удар условного противника на тактических учениях, которые состоялись на полигоне Ашулук в Астраханской области. Об этом в пятницу сообщил исполняющий обязанности начальника управления противовоздушной обороны 14-й армии ВВС и ПВО округа полковник Геннадий Шлаг.

СПЕЦПРОЕКТ Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

"В рамках учений средства противовоздушной обороны большой дальности С-400 впервые были объединены в единую систему с комплексом ближнего действия "Панцирь-С1". Под руководством одного командира они заступили на боевое дежурство и сумели отразить два массированных ракетных удара", - сказал он.

Расчеты С-400 уничтожали мишени, которые имитировали высокоскоростные баллистические ракеты, а "Панцирь-С1" одновременно в автоматизированном режиме уничтожал маловысотные и малоразмерные цели, такие как крылатые ракеты и ударные беспилотные средства условного противника.

"В совокупности тандем образует многослойную систему защиты, а тем более под руководством одного командира", - заявил Шлаг.

В пресс-службе округа добавили, что эксперимент признали удачным. "Все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены. На учениях присутствовали представители оборонных заводов", - сказали там.

С-400 и "Панцирь-С1"

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс"), а также любых других воздушных целей. С-400 может одновременно обстреливать до 80 целей, максимальная дальность поражения составляет 400 км, высота - 30 км.

"Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.