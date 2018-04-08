Окружные этапы конкурсов "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" стартовали в ВВО

ТАСС, 8 апреля. Более 400 военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) и Тихоокеанского флота примут участие в окружных этапах конкурсов профессионального мастерства танковых и мотострелковых экипажей "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск", которые впервые пройдут в Приморском крае, сообщает пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Церемония открытия конкурсов состоялась в воскресенье на полигоне Сергеевский под городом Уссурийск. В торжественном митинге участвовали представители соединений и воинских частей ВВО, школьники, представляющие региональное отделение "Юнармии", учащиеся Уссурийского суворовского военного училища, духовенство, члены семей военнослужащих.

"Первые заезды в рамках "Танкового биатлона" и "Суворовского натиска" пройдут в понедельник. В соревнованиях принимают участие более 400 военнослужащих общевойсковых объединений и соединений ВВО и Тихоокеанского флота, а также порядка 50 единиц боевой техники", - говорится в сообщении.

Как отметил командующий общевойсковым объединением Восточного военного округа генерал-майор Олег Цеков, специально для прикладных состязаний танковых экипажей и боевых машин пехоты в искусстве вождения машин и точности стрельбы на полигоне подготовлены трассы, усовершенствованы мишенные позиции. Командующий армией отметил, что конкурсы являются неотъемлемой частью плана боевой подготовки.