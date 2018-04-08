Военный комиссар Калужской области генерал Легкий погиб в ДТП

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Военный комиссар Калужской области генерал-майор запаса Олег Легкий скончался от травм, полученных в результате ДТП, которое произошло под Калугой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"Мы с сожалением сообщаем о гибели военкома Олега Легкого. Комиссия штаба Западного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства гибели генерал-майора запаса", - сказали там.

Информацию о гибели военкома подтвердили в пресс-службе правительства Калужской области.

По данным МЧС, авария произошла на 30-м км окружной дороги Турынино - Грабцево в Калужской области. Автомобиль Volkswagen ночью в воскресенье съехал в кювет. В результате аварии один человек погиб, еще один пострадал.

Олег Иванович Легкий родился в Москве в 1957 году в семье военнослужащего. В 1978 году окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета Азербайджанской ССР.

Начинал службу командиром мотострелкового взвода. В 90-е годы был заместителем командира 12 военной базы (Батуми), входящей в Группу российских войск в Закавказье, затем начальником группы боевого управления по руководству Вооруженными Силами Российской Федерации на территории Республики Армения. В 2004 году его назначили военным комиссаром Калужской области.