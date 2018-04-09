Более 2 тыс. мотострелков, авиация и артиллерия участвуют в учениях в Северной Осетии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апреля. /ТАСС/. Активная фаза тактических учений мотострелковых соединений с отработкой действий по блокированию и уничтожению условного противника началась в понедельник в Северной Осетии. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"В ходе двухсторонних учений на полигоне "Тарское", где задействованы более 2 тыс. военнослужащих, мотострелки при поддержке авиации и артиллерии в горах блокируют и уничтожат крупную группировку "противоборствующей" стороны", - сказал он.

Самолеты и вертолеты уже "нанесли" ракетно-бомбовый удар, после чего в бой вступили артиллерийские подразделения. Обходящему и рейдовому отрядам предстоит прорвать оборону условного противника при поддержке танков, что позволит основным силам наступающих завершить его разгром, уточнил Астафьев.

В учениях задействовали около 300 единиц боевой и специальной военной техники.