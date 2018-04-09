Проверка войск по внедрению сирийского опыта началась в Центральном военном округе

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Масштабная проверка войск началась в понедельник в Центральном военном округе (ЦВО). Основное внимание будет уделено внедрению сирийского боевого опыта в подготовку военнослужащих, сообщили в пресс-службе ЦВО.

"Внедрение сирийского опыта в занятия по боевой подготовке заложено в основу масштабной контрольной проверки войск Центрального военного округа, которая стартовала сегодня. Занятия по предметам обучения пройдут на полигонах и в пунктах дислокации войск в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на территории Таджикистана и Киргизии. Военнослужащие выполнят учебные стрельбы из стрелкового оружия и военной техники, сдадут нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке", - сказали в пресс-службе, не уточнив количество военнослужащих, участвующих в проверке.

В ЦВО добавили, что оценку боеспособности соединения и воинские части округа получат по результатам тактических учений различного уровня. Проверка продлится несколько недель.

Ранее ТАСС сообщал, что командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин заявил, что опыт действий в Сирии будет максимально использован в боевой и оперативной подготовке войск и органов военного управления округа.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.