Более 10 кораблей Балтийского флота приняли участие в учениях по ПВО

КАЛИНИНГРАД, 10 июня. /ТАСС/. Более 10 надводных кораблей Балтийского флота из состава дежурных сил по противовоздушной обороне (ПВО) приняли участие в учениях по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов воздушного противника, сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель флота Роман Мартов.

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"К учению были привлечены экипажи корветов, малых ракетных кораблей и катеров, а также малых противолодочных кораблей и тральщиков из состава дежурных сил флота - всего более 10 надводных кораблей", - сказал он.

Как пояснил Мартов, по замыслу учения средства радионаблюдения выявили подлет авиации условного противника к пункту базирования. Корабли были приведены в готовность к применению средств ПВО, боевые расчеты начали принимать и анализировать данные по воздушной обстановке.

"Налет авиации условного противника имитировали бомбардировщики Су-24 и истребители Су-27 морской авиации флота. После того как операторы боевых постов классифицировали воздушные цели, они были условно уничтожены из корабельных зенитных ракетно-артиллерийских комплексов, а также из артиллерийских установок АК-630 и А-190", - отметил представитель флота.