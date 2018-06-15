Военные метеорологи ВВО провели тренировку по определению погоды в Арктической зоне

ВЛАДИВОСТОК, 15 июня. /ТАСС/. Военные метеорологи Восточного военного округа (ВВО) провели тренировку в Арктической зоне России с применением современного автономного метеорологического комплекса и использованием данных спутников. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба военного округа.

"Военнослужащие гидрометеорологической службы ВВО провели тренировку по оперативному составлению метеосводки для полетов авиации в Арктической зоне, в том числе с применением развернутого на мысе Шмидта современного мобильного автономного комплекса приема метеорологической информации "Сюжет-МБ". При составлении метеосводки была использована информация, полученная от орбитальных космических аппаратов", говорится в сообщении.

В ходе тренировки военнослужащие определили количество облачности, высоту нижней границы облаков, направление и скорость ветра, влажность воздуха и атмосферное давление. Отмечается, что подобные тренировки особо актуальны в период выполнения задач по доставке различных грузов на остров Врангеля и над акваторией водных бассейнов в Арктической зоне.