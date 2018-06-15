Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 62.25
€ 73.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Военные метеорологи ВВО провели тренировку по определению погоды в Арктической зоне

Армия и ОПК
15 июня, 4:45 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 15, июня. /ТАСС

В сообщении военного округа отмечается, что при составлении метеосводки была использована информация, полученная от орбитальных космических аппаратов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 15 июня. /ТАСС/. Военные метеорологи Восточного военного округа (ВВО) провели тренировку в Арктической зоне России с применением современного автономного метеорологического комплекса и использованием данных спутников. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба военного округа.

"Военнослужащие гидрометеорологической службы ВВО провели тренировку по оперативному составлению метеосводки для полетов авиации в Арктической зоне, в том числе с применением развернутого на мысе Шмидта современного мобильного автономного комплекса приема метеорологической информации "Сюжет-МБ". При составлении метеосводки была использована информация, полученная от орбитальных космических аппаратов", говорится в сообщении.

В ходе тренировки военнослужащие определили количество облачности, высоту нижней границы облаков, направление и скорость ветра, влажность воздуха и атмосферное давление. Отмечается, что подобные тренировки особо актуальны в период выполнения задач по доставке различных грузов на остров Врангеля и над акваторией водных бассейнов в Арктической зоне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правительство предложило повысить пенсионный возраст
2
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
3
Пенсионный возраст в странах мира. Досье
4
Пенсионный возраст в России. Досье
5
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
6
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
7
Белый дом отказался комментировать информацию о том, что Трамп назвал Крым российским
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости