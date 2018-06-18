Почти 300 беженцев вернулись в свои дома в Сирии за сутки

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Почти 300 человек вернулись в свои дома в сирийской провинции Хомс и пригороде Дамаска Восточной Гуте за прошедшие сутки. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"В свои дома в провинции Хомс вернулись 168 человек, в Восточную Гуту - 116 человек", - говорится в сообщении.

Российские военные врачи оказали помощь 24 жителям Сирии, в том числе 12 детям. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) раздали продуктовые наборы и более тонны свежего хлеба жителям района Шейх-абу-Бакур города Алеппо.

Кроме того, российские специалисты провели проверку инфраструктуры в населенном пункте Эр-Рихан провинции Риф Дамаск. "Органами местного самоуправления совместно с представителями Сирийского Арабского Красного Полумесяца обеспечена регулярная доставка продовольствия, питьевой воды жителям города. При содействии специалистов ЦПВС население получает квалифицированную медицинскую помощь, организована эвакуация тяжело больных пациентов в лечебные учреждения города Дамаск", - рассказали в Минобороны.

Российские военные также проверили наличие медикаментов и качество медицинской помощи в населенном пункте Мазлум провинции Дейр-эз-Зор.

Сирийские саперы, подготовленные российскими специалистами, обследовали 30 зданий и обезвредили четыре мины, семь фугасов и восемь самодельных взрывных устройств в бывшем лагере палестинских беженцев Ярмук, отмечается в сообщении пресс-службы.