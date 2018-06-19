Шойгу проверит строительство технополиса "Эра"

АНАПА, 19 июня. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во вторник прибыл с рабочей поездкой в войска Южного военного округа, сообщила журналистам пресс-секретарь главы ведомства Россияна Марковская.

"Министр обороны, в частности, проинспектирует ход строительства объектов инфраструктуры военного инновационного технополиса (ВИТ) "Эра" в Анапе", - сказала она.

Минобороны строит ВИТ "Эра" по поручению президента РФ Владимира Путина.

Необходимость создания подобного комплекса в структуре Министерства обороны России обусловлена постоянной сменой технологий и появлением новых IT-решений, которые необходимо своевременно учитывать при отработке новых принципов создания перспективных образцов вооружений, военной, специальной техники (ВВСТ) и внедрения прорывных технологий.

Технополис будет заниматься решением научно-технологических проблем поиска, создания, оценки и внедрения прорывных военных и двойных технологий, в том числе с учетом разработок в области искусственного интеллекта, обеспечивающих реализацию военно-технического задела в производство продукции военного и двойного назначения. Также он призван работать над сокращением сроков создания новых образцов ВВСТ и технологий их изготовления.

"Все это планируется осуществлять во взаимодействии с научно-исследовательскими организациями Минобороны, высшей школы и Российской академии наук, промышленными корпорациями и предприятиями оборонно-промышленного комплекса", - отметила Марковская.