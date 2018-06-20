ВМФ РФ рассчитывает начать строительство нового десантного корабля в 2021 году

КАЛИНИНГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Флот рассчитывает получить проект нового десантного корабля в 2020 году, а в 2021 году начать на заводе "Янтарь" его строительство. Об этом в среду сообщил заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

СПЕЦПРОЕКТ Боевые корабли ВМФ России ТАСС рассказывает о боевом составе Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов

"В этом году проектные бюро приступят к разработке проекта этих кораблей. После завершения проектирования буквально через два года мы надеемся, что сможем заложить этот корабль на "Янтаре". В 2021 году начнется строительство", - сказал он.

Бурсук уточнил, что этот корабль будет таких же размеров как большой десантный корабль "Иван Грен", но будет оснащен новыми образцами вооружения и техники. У него будут улучшены мореходные качества.

Бурсук не уточнил, сколько больших десантных кораблей нового проекта закажет флот. "Давайте мы дождемся создания головного корабля, тогда уже определимся с серией", - сказал он.

Как сообщалось ранее, проект принципиально нового большого десантного корабля водоизмещением около 8 тыс. тонн поручили создать Северному проектно-конструкторскому бюро, специализирующемуся на строительстве корветов, фрегатов и эсминцев.

Строительство вертолетоносцев

Бурсук также сообщил, что проектирование и строительство универсальных десантных кораблей (УДК, вертолетоносцев) в России начнется после 2020 года.

"Эти корабли будут, они предусмотрены программой кораблестроения и будут построены во втором этапе реализации этой программы, после 2020 года. Проектирование УДК начнется после того, как мы выполним проектирование большого десантного корабля", - сказал он, не уточнив, какому проектно-конструкторскому бюро будет поручена работа над универсальным десантником.

В свою очередь, президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов отметил, что между проектными бюро в рамках корпорации "безусловно, будет конкуренция". "Точно так же, как мы строим корабли в кооперации с другими верфями Северо-Запада, и проектированием мы будем заниматься точно так же, привлекая бюро, в которых на сегодняшний момент есть свободные ресурсы, к завершению либо технической, либо рабочей конструкторской документации. Мы выйдем с предложением флоту, которое, надеюсь, будет согласовано", - сказал он.

Ранее источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что Минобороны РФ и ОСК договорились, что строительство отечественных вертолетоносцев начнется в 2020 году на судостроительном заводе "Северная верфь". По его словам, всего планируется создать два таких корабля: первый должен быть передан флоту в 2024 году, второй намечено заложить в 2022 году и поставить ВМФ в 2026 году.

Ранее другой источник сообщил ТАСС, что вертолетоносцы будут иметь дизель-газотурбинную установку, в которой дизель - главный двигатель, а турбина нужна для форсирования мощности. По его словам, основу авиагруппы кораблей будут составлять вертолеты Ка-52К, поставки которых будут синхронизованы с поставками вертолетоносцев. Также на кораблях будут базироваться Ка-27, Ка-29, Ка-31.

Ранее Юрий Борисов, занимавший на тот момент пост замглавы военного ведомства, сообщил журналистам, что первый российский вертолетоносец появится примерно к 2022 году.