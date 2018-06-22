В День памяти и скорби в Москве откроют памятник военным прокурорам

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Памятник военным прокурорам времен Великой Отечественной войны будет открыт в Москве. Как сообщили в Главной военной прокуратуре (ГВП), в 77-ю годовщину начала войны на территории Главной военной прокуратуры состоится торжественная церемония открытия монумента "Военным прокурорам и следователям Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов".

Монумент создан на добровольные пожертвования по инициативе региональной общественной организации ветеранов ГВП, поддержанной действующими работниками военной прокуратуры и военных следственных органов. В военных прокуратурах округов было собрано более 10 млн рублей, откликнулись и потомки военных прокуроров, которые проживают в Италии, США, Германии.

Участие в Великой Отечественной войне принимали более 5 тыс. военных прокуроров на всех фронтах и в военных прокуратурах на железных дорогах. В церемонии открытия примут участие заместитель генпрокурора РФ - Главный военный прокурор Валерий Петров, заместитель председателя Следственного комитета РФ - руководитель Главного военного следственного управления Александр Сорочкин, заместитель председателя Верховного суда РФ - председатель Судебной коллегии по делам военнослужащих Владимир Хомчик, руководители Минобороны России, представители Совета Федерации и Госдумы, а также ветераны войны и органов военной прокуратуры.

Первый памятник сотрудникам военной прокуратуры Балтийского флота был открыт 15 лет назад в Калининграде на Гвардейском проспекте в центре города рядом с мемориалом воинам-гвардейцам, павшим при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года. На памятнике увековечены фамилии 17 погибших военных прокуроров.