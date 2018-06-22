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В Приморье открылся первый на Дальнем Востоке памятник генералиссимусу Александру Суворову

Армия и ОПК
22 июня, 4:00 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 22, июня. /ТАСС

Автором памятника стал скульптор Владимир Сержантов-Шульц

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ВЛАДИВОСТОК, 22 июня. /ТАСС/. Первый на Дальнем Востоке памятник генералиссимусу Александру Суворову открылся на территории Уссурийского суворовского училища в Приморье. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Тихоокеанского флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Монумент Александру Суворову, установленный на главной аллее Уссурийского суворовского военного училища, - это подарок суворовцам от заместителя министра обороны РФ, Героя России генерала армии Дмитрия Булгакова. Памятник знаменитому полководцу - единственный на Дальнем Востоке. Создал его скульптор Владимир Сержантов-Шульц, который лично и контролировал установку", - сказал Воскресенский.

С открытия памятника великому полководцу, не проигравшему за все годы служения Отчизне ни одного сражения, генералиссимусу Александру Суворову началась торжественная церемония 71 выпуска воспитанников училища, в которой приняли участие представители Министерства обороны, командования Восточного военного округа, училища, ветеранских, общественных и религиозных организаций региона, родные и близкие выпускников. В этом году выпускниками Уссурийского суворовского училища стали 62 суворовца, 10 из них закончили обучение с золотой медалью и пять - с красным дипломом. Все они планируют стать офицерами.

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