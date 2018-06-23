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Россия будет наращивать число кораблей с высокоточным оружием

Армия и ОПК
23 июня, 17:11 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, июня. /ТАСС

Главком ВМФ Владимир Королев также добавил, что перспективные подводные лодки пятого поколения не будут иметь себе равных по боевым возможностям и скрытности

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Главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев

Главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев

© Михаил Метцель/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Военно-морской флот России будет наращивать в дальней морской зоне число кораблей с высокоточным оружием. Об этом на церемонии выпуска офицеров Военного учебно-научного центра заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

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"Это дальнейшее оснащение сил флота носителями высокоточного оружия и увеличение процентной составляющей этих носителей в составе группировок флота в дальней морской зоне", - отметил он, говоря о планах главкомата ВМФ.

Также намечен поэтапный переход к строительству кораблей большого водоизмещения.

"Это наращивание до необходимого уровня военно-морского присутствия ВМФ в оперативно важных районах Мирового океана для гарантированного предотвращения новых угроз с морских и океанских направлений", - подчеркнул Королев.

По его словам, в настоящее время от 70 до 100 кораблей и судов обеспечения представляют ВМФ на значительном удалении от мест дислокации.

"И, наконец, это дальнейшее развитие комплексной инфраструктуры базирования флотов, которое синхронизировано с получением в состав ВМФ новых кораблей, подводных лодок и авиации", - резюмировал адмирал.

Подлодки пятого поколения

Перспективные подводные лодки пятого поколения не будут иметь себе равных по боевым возможностям и скрытности, добавил Королев.

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"Сегодня перспектива развития ВМФ России осязаема и конкретна. <...> Это проектирование и строительство подводных лодок пятого поколения, которые не будут иметь себе равных по скрытности и боевым возможностям", - сказал он.

Разработка многоцелевой атомной подлодки нового поколения "Хаски" ведется в конструкторском бюро "Малахит" в Петербурге. ЦКБ "Рубин" также ведет работу над созданием стратегической атомной субмарины пятого поколения, название проекта неизвестно.

В РФ также идет работа над проектом неатомных субмарин пятого поколения (НИР "Калина"), которые будут оснащены воздухонезависимыми энергетическими установками.

Сейчас в России строятся серии многоцелевых субмарин четвертого поколения типа "Ясень" и стратегических подводных лодок типа "Борей".

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Королев, Владимир Иванович
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