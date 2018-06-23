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За неделю в Россию из Сирии вернулись 11 летательных аппаратов

Армия и ОПК
23 июня, 17:22 UTC+3

В Минобороны также сообщили о возвращении специалистов летно-технического состава, обслуживавшего авиатехнику на аэродроме Хмеймим

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© Вадим Гришанкин/Управление пресс-службы и информации Минобороны России/ТАСС, архив

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минобороны России сообщило, что за прошедшую неделю в пункты постоянной дислокации на территории России из Сирии вернулись 11 летательных аппаратов.

"Российские боевые самолеты совершали перелет своим ходом, а вертолеты армейской авиации были перевезены военно-транспортной авиацией", - говорится в сообщении.

Также из Сирии в пункты постоянной дислокации вернулись и специалисты летно-технического состава, обслуживавшего российскую авиатехнику на аэродроме Хмеймим, добавили в Минобороны.

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