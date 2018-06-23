За неделю в Россию из Сирии вернулись 11 летательных аппаратов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минобороны России сообщило, что за прошедшую неделю в пункты постоянной дислокации на территории России из Сирии вернулись 11 летательных аппаратов.

"Российские боевые самолеты совершали перелет своим ходом, а вертолеты армейской авиации были перевезены военно-транспортной авиацией", - говорится в сообщении.

Также из Сирии в пункты постоянной дислокации вернулись и специалисты летно-технического состава, обслуживавшего российскую авиатехнику на аэродроме Хмеймим, добавили в Минобороны.