Артиллеристы в Кемеровской области получили на вооружение 12 самоходных пушек "Малка"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Артиллерийское соединение Центрального военного округа из Кемеровской области получило на вооружение по гособоронзаказу 12 новейших 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7СМ "Малка". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Артиллеристам поступила партия новейших САУ "Малка". По гособоронзаказу принято 12 единиц техники. Военнослужащие прошли переподготовку по управлению новой техникой. САУ будут активно задействованы в полевом лагерном сборе артиллерийских соединений Центрального военного округа, который пройдет на Юргинском полигоне в Кемеровской области в июле", - отметили в пресс-службе.

Самоходное орудие "Малка" способно производить до трех выстрелов в минуту и предназначено для уничтожения особо важных объектов и целей противника на расстоянии до 50 км. Механизмы наведения модернизированной модели позволяют менять угол атаки от 0 до 60 градусов. Экипаж самоходной артиллерийской установки составляет шесть человек - водитель, командир и артиллеристы.