ОАК рассчитывает произвести не менее 600 военно-транспортных самолетов до 2035 года

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует произвести до 2035 года не менее 600 различных военно-транспортных самолетов . Об этом говорится в годовом отчете ОАК.

"Плановая работа по выполнению НИОКР [научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ] и развертыванию серийного производства отечественных самолетов военно-транспортной авиации позволяют планировать достижение ПАО "ОАК" следующих параметров в своей деятельности: производство [не менее] 600 военно-транспортных самолетов в период до 2035 года", - сообщается в документе.

Общий [расчетный] объем мирового производства военно-транспортной авиации на период до 2035 года оценивается в $223 млрд, включая производство самолетов в России, отмечается в отчете.

Также планируется "достижение существенного роста производства и поставок военно-транспортных самолетов в период после 2020 года".