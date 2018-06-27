Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Минобороны опровергли данные о выходе РФ из соглашения по южной зоне деэскалации в Сирии

Армия и ОПК
27 июня, 14:40 UTC+3 МОСКВА 27, июня. /ТАСС

В ведомстве подчеркнули, что вся информация о деятельности российской группировки войск в Сирии доводится исключительно представителями Минобороны РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ опровергло сообщение турецкого информационного агентства Anadolu со ссылкой на фейковую страницу авиабазы Хмеймим о выходе России из соглашения по южной зоне деэскалации в Сирии.

"Сообщение турецкого информационного агентства Anadolu со ссылкой на фейковую страницу авиабазы "Хмеймим в соцсетях о якобы выходе России из соглашения по южной зоне деэскалации не соответствует действительности. Российская авиабаза Хмеймим в Сирийской Арабской Республике не имеет сайтов или страниц в социальных сетях", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что вся информация, касающаяся деятельности российской группировки войск в Сирии, доводится исключительно представителями Минобороны России, а также через официальные ресурсы российского военного ведомства в интернете.

Ранее Anadolu со ссылкой на фейковую страницу командования авиабазы Хмеймим сообщило о прекращении действия договоренности по зоне деэскалации на юге Сирии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
3
Медалями "За любовь и верность" наградят 300 супружеских пар Москвы 8 июля
4
Умер профессор МГУ Владимир Успенский
5
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
6
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
7
Путин назвал самой крутой для себя наградой голоса избирателей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости