Центр по примирению сообщил о готовящейся провокации "Белых касок" в Идлибе

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. "Белые каски" готовят провокацию в провинции Идлиб с использованием химических веществ. Об этом в среду сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Цыганков.

"В российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии по телефону обратились жители провинции Идлиб, которые сообщили о готовящейся провокации со стороны организации "Белые каски". По словам обратившихся в ЦПВС, в воскресенье в город Идлиб прибыла колонна из шести легковых автомобилей с эмблемами "Белых касок", а также грузовой автомобиль, загруженный индивидуальными средствами защиты, емкостями с жидкостью, видеооборудованием и семью ракетами. После прибытия четверо неизвестных местным жителям лиц в специальной одежде и средствах индивидуальной защиты занимались снаряжением головных частей ракет привезенной жидкостью и порошком", - сообщил он.

По информации российских военных, члены организации вывезли снаряженные ракеты в направлении населенного пункта Маарет-эн-Нууман.

В апреле несколько НПО, в том числе "Белые каски", распространили сообщения о якобы имевшем место 7 апреля применении правительственными войсками химического оружия в городе Дума. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование этого района, но не нашли там следов использования химоружия. Однако 14 апреля США, Великобритания и Франция, воспользовавшись неподтвержденной информацией о химатаке как предлогом, без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии.

Россия и Дамаск обвиняют "Белые каски" в связях с террористами.