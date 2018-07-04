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Минобороны откроет собственную книгу рекордов

Армия и ОПК
4 июля, 1:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Проект расскажет о достижениях военнослужащих и подразделений всех видов и родов войск, а также спортсменов-армейцев, военных ученых, исследователей и сотрудников Министерства обороны

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Здание Министерства обороны Российской Федерации

Здание Министерства обороны Российской Федерации

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ откроет на своем официальном сайте книгу рекордов Вооруженных сил, сообщили журналистам в среду в военном ведомстве.

"Сегодня на официальном сайте Министерства обороны открывается уникальный электронный информационный ресурс "Книга рекордов Вооруженных сил Российской Федерации". Пользователи смогут ознакомиться с яркими достижениями и рекордами в военной сфере", - сообщили в министерстве.

Книга рассказывает о выдающихся достижениях военнослужащих и подразделений всех видов и родов войск, спортсменов-армейцев, военных ученых, исследователей и т.д.

"Цифровой ресурс будет постоянно обновляться с учётом новых военных достижений, включая выполнение специальных задач военнослужащими всех видов и родов войск Вооруженных сил", - добавили в Минобороны.

В частности, в разделе будут представлены такие рекорды, как самые долгие беспосадочные полеты на самолетах Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95, самое длительное погружение экипажа подводной лодки, посадка Ан-124 "Руслан" на ледовое покрытие в Заполярье.

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