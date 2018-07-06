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Четыре корабля прибудут в субботу в Кронштадт для участия в параде на День ВМФ

Армия и ОПК
6 июля, 17:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

По маршруту движения корабли отработают плановые задачи организации противовоздушной, противолодочной и противоминной обороны, а также элементы совместного плавания в ордере

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Фрегат, корвет и два больших десантных корабля прибудут 7 июля в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Отряд боевых кораблей в составе фрегата "Адмирал Макаров", корвета "Сообразительный", больших десантных кораблей "Иван Грен" и "Королев" в субботу прибудут на кронштадтский рейд для участия в Главном военно-морском параде, который состоится 29 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В настоящее время корабли завершают переход из главной базы Балтийского флота (город Балтийск)", - сообщили в российском военном ведомстве.

По маршруту движения корабли отработают плановые задачи организации противовоздушной, противолодочной и противоминной обороны, а также элементы совместного плавания в ордере. На кораблях проходят тренировки по связи и занятия с вахтенными офицерами по знанию навигационных особенностей района.

"По прибытию во временные пункты базирования в Кронштадте и Ломоносове корабли приступят к тренировкам парада в назначенных районах Финского залива", - добавили в Минобороны.

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