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Танкер ВМФ "Иван Бубнов" вернулся в Севастополь после похода в Средиземное море

Армия и ОПК
7 июля, 12:12 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 7, июля. /ТАСС

Пресс-служба флота отмечает, что экипаж судна более пяти месяцев выполнял задачи по предназначению

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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Большой морской танкер Черноморского флота "Иван Бубнов" вернулся в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море, сообщила в субботу пресс-служба флота.

"Экипаж танкера более пяти месяцев выполнял задачи по предназначению в составе постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море", - говорится в сообщении.

Судно провело порядка 200 заправок кораблей и других сил соединения ВМФ, передав более 14 000 тонн топлива и масел, 6000 тонн воды и других материальных средств.

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