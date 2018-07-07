Танкер ВМФ "Иван Бубнов" вернулся в Севастополь после похода в Средиземное море

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Большой морской танкер Черноморского флота "Иван Бубнов" вернулся в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море, сообщила в субботу пресс-служба флота.

"Экипаж танкера более пяти месяцев выполнял задачи по предназначению в составе постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море", - говорится в сообщении.

Судно провело порядка 200 заправок кораблей и других сил соединения ВМФ, передав более 14 000 тонн топлива и масел, 6000 тонн воды и других материальных средств.