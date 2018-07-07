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Корветы "Бойкий" и "Стойкий" Балтийского флота завершили дальний поход в Атлантику

Армия и ОПК
7 июля, 12:40 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 7, июля. /ТАСС

Отряд кораблей прошел более 3 тыс. морских миль и провел десятки учений по поиску условной подводной лодки в различных районах Северной Атлантики

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КАЛИНИНГРАД, 7 июля. /ТАСС/. Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий" и "Стойкий" завершил дальний поход в Северную Атлантику. Экипажи находились в море около месяца и провели десятки учений, сообщил в субботу представитель флота Роман Мартов.

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"В военной гавани города Балтийска сегодня состоялась церемония встречи корвета "Стойкий". Корвет "Бойкий" после выполнения задач дальнего похода, не заходя в порт Балтийск, взял курс на Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ России", - уточнил Мартов.

Корвет "Стойкий" в Балтийске встречал военный оркестр, родные и близкие. Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов от имени военного совета флота поздравил экипаж с успешным выполнением поставленных задач и пожелал военным морякам новых успехов в боевой учебе.

За время похода отряд кораблей прошел более 3 тыс. морских миль, провел десятки корабельных учений по поиску условной подводной лодки в различных районах Северной Атлантики, палубные вертолеты Ка-27 реализовали более десяти летных смен, выполняя воздушную разведку и другие задачи.

Подразделения морской пехоты, входящие в состав экипажей, обеспечивали противодиверсионную безопасность кораблей, в том числе во время стоянки на незащищенном рейде, пополнения запасов и плановых осмотров. Основной задачей похода было обеспечение военно-морского присутствия России и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантического океана, отметил Мартов.

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