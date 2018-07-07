Авиашоу "Стрижей" в Железноводске собрало более 35 тыс. зрителей

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 7 июля. /ТАСС/. Свыше 35 тыс. зрителей собрало авиашоу с участием российской пилотажной группы "Стрижи", состоявшееся в субботу в рамках акции "Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации - твой выбор!" в Железноводске, передает корреспондент ТАСС.

"Пилотажная группа "Стрижи" показала свое мастерство в благодатном небе вашего края. Также здесь развернуты информационные пункты учебных заведений ВКС России. Молодые ребята и девчата, которые мечтают о небе, приходите к нам", - сказал заместитель командующего ВКС России генерал-майор Андрей Казакевич.

Летчики Центра показа авиационной техники имени Ивана Кожедуба на МиГ-29 выполнили одиночные и групповые полеты с фигурами высшего пилотажа на низких высотах. Специалисты отмечают, что полеты в регионе Кавказских Минеральных Вод среди достаточно высоких гор имеют свою специфику и требуют специальной подготовки. Но прохождения пилотажным строем и сами фигуры высшего пилотажа смотрятся здесь наиболее эффектно.

"Фигуры выполняются на скоростях до 850 км/ч... Огромного мастерства требует, например, пилотажный строй с интервалом и дистанцией в один на один метр", - рассказал комментировавший полеты замначальника Центра показа авиационной техники подполковник Сергей Сопов. Более чем получасовой показ завершился эффектными роспусками "Фонтан", "Тюльпан", когда шестерка МиГ-29 из пилотажного строя расходится в разные стороны.

О празднике и акции

В рамках акции в поле на окраине Железноводска разбит лагерь, оборудованы сцена для выступлений артистов, палатки для передвижных агитационных пунктов, большая фуд-зона. Количество зрителей превысило все ожидания организаторов, плюс еще многие автомобилисты просто останавливались вдоль окрестных трасс, чтобы посмотреть на авиапраздник.

Замкомандующего Северо-Кавказским округом войск Росгвардии полковник Михаил Романов отметил, что на празднике собралось свыше 30 тыс. человек, среди которых много молодежи. "Мероприятие должно стать толчком в укреплении патриотического духа в молодежной среде. И служба по контракту - это выбор настоящего мужчины. Военнослужащие по контракту с удовольствием служат и имеют как большой пакет социальных гарантий, так и хорошую физическую подготовленность", - рассказал он.

Начальник пункта отбора на службу по контракту Ставропольского края майор Александр Ткаченко сообщил, что желающие смогут узнать здесь критерии отбора на службу и учебу, пройти тестирование и получить профессиональную консультацию. "Уже около 5 тыс. человек побывало в пункте, порядка двадцати - заполнили анкеты, это хороший результат… Вообще не важно, сколько заинтересовались сегодня - важно, сколько придет служить после нашей акции", - считает он.

Информационно-агитационная акция "Военная служба по контракту - твой выбор!" стартовала в России в мае 2014 года. С ее начала на пункты отбора, разворачиваемые в рамках акции, уже обратились около 200 тыс. человек. На срочную службу в нынешний призыв отправятся 1700 жителей Ставрополья.