Минобороны: система ПВО-ПРО Москвы способна отразить любое нападение

КУБИНКА /Московская область/, 7 июля. /ТАСС/. Система противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) Москвы и Центрального промышленного района является уникальной по своим характеристикам и способна отразить любые средства нападения противника. Об этом журналистам в субботу сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Виктор Гуменный.

СПЕЦПРОЕКТ Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

"Система ПВО-ПРО Москвы и Центрального промышленного района уникальна, она единственная в мире. Она способна в автоматическом режиме обеспечивать предупреждение о ракетном нападении, своевременно обнаруживать все средства противника и самое важное - обеспечить с необходимой эффективностью поражение всего класса целей, от крылатых ракет до баллистических целей", - сказал он.

По словам Гуменного, 1-я армия ПВО-ПРО особого назначения прикрывает Москву и высшие звенья государственного управления. Все перспективные образцы вооружения и военной техники, в первую очередь попадают на апробацию в эту армию.

"Оружие противоракетной обороны, локационные средства, зенитные ракетные средства - на базе первой армии все перспективные образцы проверяются здесь, в Подмосковье", - отметил командующий.

Он добавил, что военные поддерживают тесную взаимосвязь с промышленностью и обучаются на предприятиях обращаться с новой техникой. На полигонах техника обстреливается, и только после этого идет на боевое дежурство. В настоящее время в составе объединения уже пять зенитных ракетных полков, укомплектованных новейшей зенитной ракетной системой С-400 "Триумф".

Столетие системы ПВО

Праздничные мероприятия, приуроченные к столетию со дня образования системы противовоздушной обороны Москвы, прошли в субботу в подмосковном парке "Патриот".

Гостям праздника показали современную технику ПВО, отвечающую за противовоздушную оборону Москвы. Зенитные ракетные системы С-400, пушечные комплексы "Панцирь-С" и радиолокационные станции радиотехнических войск "Небо-М", "Каста 2-2" и "Подлет" совершили марш и развернулись для обнаружения и уничтожения условных воздушных целей.