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БДК "Иван Грен" и "Королев" прибыли в Кронштадт для участия в военно-морском параде

Армия и ОПК
7 июля, 20:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

В Главном военно-морском параде примет участие более 40 кораблей и судов

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Большие десантные корабли Балтийского флота "Иван Грен" и "Королев" из отряда фрегата "Адмирал Макаров" в субботу прибыли в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде, который пройдет в День ВМФ 29 июля. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны.

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"Большие десантные корабли "Иван Грен" и "Королев", совершив переход из города Балтийск, прибыли на Кронштадтский рейд для участия в Главном военно-морском параде, который состоится 29 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте", - сообщили в ведомстве. Фрегат "Макаров" и корвет "Сообразительный" прибыли в порт раньше - утром в субботу.

Как уточнил ТАСС представитель Балтийского флота Роман Мартов, также для участия в параде от БФ уже прибыли БДК "Минск", малые ракетные корабли "Серпухов", "Ливень", "Гейзер" и ракетный катер "Чувашия", морской тральщик "Александр Обухов", а также другие корабли, катера и суда обеспечения. Всего в Главном военно-морском параде примет участие более 40 кораблей и судов, в том числе атомный подводный ракетоносец проекта 949А "Орел".

Корабли Балтийской и Ленинградской военно-морских баз Балтийского флота примут участие в Главном военно-морском параде и военно-спортивном празднике, которые пройдут в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

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