Комиссия ВКС регулярно посещает музей в Монине для сохранения экспонатов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) РФ с 2016 года регулярно посещает Центральный музей ВВС в подмосковном Монине, чтобы обеспечить сохранность экспонатов. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Минобороны.

"Комиссия ВКС России с 2016 года на регулярной основе осуществляет оценку состояния экспозиции музея, круглогодично находящуюся под открытым небом и подвергающуюся неблагоприятному воздействию погодно-климатических факторов", - сказали в ведомстве.

В министерстве пояснили, что "по результатам данной работы вырабатываются предложения по необходимым мерам для обеспечения сохранности воздушных судов, возраст большинства из которых превышает 50 лет, для будущих поколений".

Музей Военно-воздушных сил был создан в 1958 году при Военно-воздушной академии им. Ю. А. Гагарина. Это единственный авиационный музей в стране, основу экспозиции которого составляют натурные самолеты, вертолеты, планеры и другая техника, относящаяся ко всей истории отечественной авиации от 1909 года до наших дней. Кроме того, в залах представлены модели летательных аппаратов, уникальные фотоматериалы и редкие документы.