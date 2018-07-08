Корвет "Бойкий" прибыл в Кронштадт для участия в главном военно-морском параде

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Корвет Балтийского флота "Бойкий" после выполнения задач в Северной Атлантике прибыл в Кронштадт для участия в главном военно-морском параде, который состоится в День ВМФ 29 июля. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Минобороны.

"В пункте дислокации Ленинградской военно-морской базы в Кронштадте состоялась торжественная встреча корвета Балтийского флота "Бойкий", прибывшего для участия в главном военно-морском параде, который состоится 29 июля в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Корвет выполнял задачи в Северной Атлантике в составе отряда боевых кораблей Балтийского флота, включавшего также корвет "Стойкий", танкер "Кола" и морской буксир "Конецкий".

Ранее в Кронштадт для участия в параде от Балтийского флота пришел фрегат "Адмирал Макаров", корвет "Сообразительный", большие десантные корабли "Иван Грен" и "Королев". Всего в параде примет участие более 40 кораблей и судов, в том числе атомный подводный ракетоносец проекта 949А "Орел" Северного флота.