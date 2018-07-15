"Убийца авианосцев" начнет репетиции парада на следующей неделе в Финском заливе

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Подводный атомный ракетоносец "Орел" проекта 949А "Антей", носящий неофициальное название "убийца авианосцев", на следующей неделе приступит к тренировкам Главного военно-морского парада ко Дню Военно-морского флота в Финском заливе. Об этом журналистам сообщил заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Елисеев, под руководством которого проводятся репетиции парада.

"Тренировки будут продолжены на следующей неделе уже с участием кораблей Северного флота, которые сегодня, 15 июля, прибудут в акваторию Финского залива", - сказал Елисеев.

Официальный представитель ВМФ РФ капитан первого ранга Игорь Дыгало уточнил, что "Орел" прибудет во второй половине дня в воскресенье в Финский залив вместе с группой надводных кораблей Северного флота.

"Отряд боевых кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", атомного подводного крейсера "Орел", большого противолодочного корабля "Североморск" и фрегата "Адмирал Горшков" 15 июля прибудет в Финский залив для подготовки и участия в Главном военно-морском параде", - сказал Дыгало.

Ранее в Финском заливе завершилась трехдневная тренировка уже прибывших на парад десантных кораблей "Иван Грен" и "Королев", дизель-электрической подлодки "Владикавказ", корветов "Сообразительный" и Бойкий" и других. Всего в маневрах приняли участие 35 кораблей и судов. Вновь прибывшие корабли займут в Финском заливе назначенные районы и "в ближайшее время, после пополнения запасов от судов обеспечения ВМФ, приступят к тренировкам", добавил Дыгало.

Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге в День Военно-морского флота, 29 июля.

Подлодка "Орел"

Атомный подводный ракетоносец "Орел" проекта 949А "Антей" прибудет в Петербург впервые и станет самым большим участником парада, посвященного Дню Военно-морского флота. Надводное водоизмещение этого атомохода составляет почти 15 тысяч тонн. Второй по размеру корабль - ракетный крейсер "Маршал Устинов" водоизмещением более 11 тыс. тонн.

Подлодки 949А "Антей" в советское время получили неофициальное название "убийцы авианосцев". Было построено 11 таких субмарин, в составе ВМФ России их осталось восемь. Полное водоизмещение "Антеев" достигает 24 тысяч тонн, их главное вооружение - 24 крылатые ракеты "Гранит". Атомный подводный ракетный крейсер К-266 "Орел" вошел в боевой состав Краснознаменного Северного флота в 1993 году.

Парад 2017 года

В прошлом году прошел первый в истории современной России Главный военно-морской парад, который теперь будет проводиться ежегодно наряду с парадами на Северном, Черноморском, Тихоокеанском флотах и Каспийской флотилии. Зрители парада в Петербурге увидели тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", самую большую в мире атомную подводную лодку "Дмитрий Донской", ряд новейших кораблей ВМФ - большой десантный "Иван Грен", фрегат "Адмирал Макаров", дизель-электрические субмарины "Великий Новгород" и "Владикавказ". В празднике участвовали и корабли из Китая - эсминец "Хэфэй", фрегат "Юньчэн" и судно обеспечения "Ломаху". Всего было представлено около 50 кораблей.