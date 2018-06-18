ФСБ уточнит, какая "шпионская" техника запрещена для оборота в России

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. ФСБ уточнит в законопроектах трактовку термина "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации" в Уголовном кодексе и Кодексе об административных правонарушениях РФ (КоАП). Уведомления об этом опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

"В настоящее время значение термина "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации" в федеральном законодательстве не раскрыто. Цель закрепления значения указанного термина обусловлена необходимостью предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом таких средств", - поясняется в уведомлении. Разработчики отмечают, что это поможет исключить непреднамеренное участие физических лиц (по УК РФ), юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (по КоАП РФ) в незаконном обороте специальных техсредств, предназначенных для негласного получения информации. Законопроекты могут вступить в силу в декабре 2019 года.

В декабре 2017 года на большой пресс-конференции президенту РФ Владимиру Путину рассказали о фермере из села Лопатки Курганской области Евгении Васильеве, которого судили за приобретение GPS-трекера для слежки за коровой. Устройство запрещено к свободному обороту на территории России в связи с наличием признаков отнесения к специальным техсредствам для негласного получения информации. В декабре дело в отношении него было возвращено в прокуратуру, после чего следствие прекратило уголовное преследование.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил, что Генпрокуратура проведет масштабную проверку всех уголовных дел, возбужденных по ст. 138.1 УК РФ ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации"). В апреле этого года Генпрокуратура России сообщила, что готовит предложения по декриминализации бытового использования "шпионских" устройств.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, число осужденных за "шпионскую" технику в России с 2011 года выросло в 5 раз, с 49 до 235 человек. Эта статья грозит штрафом в размере до 200 тыс. рублей либо принудительными работами на срок до четырех лет.