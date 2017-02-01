Полевой командир ИГ ликвидирован на востоке Афганистана

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Один из полевых командиров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уничтожен в результате авиаудара в восточной афганской провинции Нангархар. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

"Как доложила разведка, беспилотник атаковал боевиков ИГ в районе Ачин сегодня в полдень, в результате нападения был ликвидирован командир бандитов Шахид Омар", - заявил журналистам представитель местного правительства.

По данным агентства, в подчинении Шахида Омара находились 45 боевиков, они занимались подрывной деятельностью в Ачине и близлежащих районах.