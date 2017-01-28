В афганской провинции Гильменд за сутки уничтожен 21 боевик движения "Талибан"

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ТУНИС, 28 января. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. По меньшей мере 21 боевик радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС) ликвидирован за сутки в провинции Гильменд на востоке Афганистана. Об этом, как сообщило в субботу агентство Синьхуа, говорится в распространенном заявлении министерства обороны республики.
"В общей сложности за последние сутки в провинции Гильменд уничтожен 21 боевик движения "Талибан", - отмечается в документе. - Антитеррористическая операция с использование наземных и воздушных сил армии была проведена в различных частях уезда Над-Али".
Как отмечают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях - Логаре, Нангархаре, Гильменде, а также на севере страны - в Кундузе, Джаузджане и Парване. При этом полевые командиры и боевики "Талибан" все чаще присягают на верность террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).