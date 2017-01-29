Силы безопасности Афганистана задержали 11 боевиков движения "Талибан"

ТУНИС, 29 января. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Силы безопасности Афганистана задержали 11 боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС) в провинции Кандагар на юге страны. Об этом, как сообщило в воскресенье агентство Синьхуа, говорится в распространенном заявлении Национального директората безопасности (афганская разведывательная служба - прим. корр. ТАСС) республики.

"Задержанные боевики являются уроженцами Афганистана и действовали в провинциях Кандагар, Забуль и Гильменд, - отмечается в документе. - Исламисты организовывали и совершали нападения на конвои сил безопасности в южных регионах страны". Вместе с тем, по сведениям ведомства, у задержанных было изъято большое количество оружия и боеприпасов.

Как отмечают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях, а также на севере страны. Все чаще на верность ИГ присягают полевые командиры и боевики радикального движения "Талибан".

О группировке "Талибан" "Талибан" - радикальное исламистское движение, действующее в Афганистане и Пакистане. Его деятельность признана террористической и запрещена на территории РФ решением Верховного Суда от 14 февраля 2003 года на основании представления Генпрокуратуры на основании материалов ФСБ