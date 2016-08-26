Китай отправил первый контейнерный поезд в Афганистан

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НАНКИН, 26 августа. /ТАСС/. Первый контейнерный поезд отправился 25 августа из города Наньтун (провинция Цзянсу, Китай) в Афганистан, сообщает "Синьхуа".
Отправление поезда, груженого 84 контейнерами, ознаменовало старт регулярного сервиса, который свяжет Китай со странами центральной Азии.
Маршрут до Хайратона - пограничного города и порта на севере Афганистана - через территорию Казахстана и Узбекистана, по оценкам, займет 15 дней.
Поезда по маршруту будут отправляться два раза в месяц.
Сервис инициирован в рамках китайской инициативы "Пояса и Пути".