Китай отправил первый контейнерный поезд в Афганистан

НАНКИН, 26 августа. /ТАСС/. Первый контейнерный поезд отправился 25 августа из города Наньтун (провинция Цзянсу, Китай) в Афганистан, сообщает "Синьхуа".

Отправление поезда, груженого 84 контейнерами, ознаменовало старт регулярного сервиса, который свяжет Китай со странами центральной Азии.

Маршрут до Хайратона - пограничного города и порта на севере Афганистана - через территорию Казахстана и Узбекистана, по оценкам, займет 15 дней.

Поезда по маршруту будут отправляться два раза в месяц.

Сервис инициирован в рамках китайской инициативы "Пояса и Пути".