МЭР РФ: "Газпром" за 7 месяцев снизил добычу газа на 4%, до 223 млрд кубометров

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. "Газпром" в январе-июле 2016 года снизил добычу газа по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 4,2%, до 223,1 млрд кубометров, следует из материалов Минэкономразвития РФ со ссылкой на данные Минэнерго.
Доля добычи предприятий "Газпрома" в общем объеме добычи в РФ за семь месяцев уменьшилась до 63,5%. При этом независимые производители газа сохраняют тенденцию по наращиванию добычи.
Потребление газа на внутреннем рынке в январе-июле уменьшилось по сравнению с уровнем соответствующего периода 2015 г. на 1,3% и составило 250 млрд кубометров, что связано со снижением поставок газа на электростанции и котельные ЕЭС России.
При этом экспорт газа в страны дальнего зарубежья увеличился на 5,9%, до 109,9 млрд кубометров.
МЭР отмечает, что снижение поставок газа на внутренний рынок и в страны СНГ частично компенсировал рост экспорта газа в страны Европы.
Ранее сообщалось, что "Газпром" скорректировал прогноз добычи на 2016 г. до уровня 417,2 млрд кубометров, что на 0,3% ниже уровня прошлого года и на 7,8% ниже первоначального плана. До этого член правления "Газпрома" Всеволод Черепанов сообщал, что газовый холдинг скорректирует план добычи на 2016 г. в 452,4 млрд кубометров, но ожидает добычу не ниже уровня прошлого года, когда она составила 418 млрд кубометров.
Согласно утвержденному в апреле этого года плану, "Газпром" намеревался в 2016 г. добыть 452,45 млрд кубометров газа, что на 8% превышает фактический уровень добычи по итогам 2015 г.
В 2015 г. плановый объем добычи газа также был скорректирован. Изначально утвержденный на уровне 485,36 млрд кубометров, впоследствии из-за снижения спроса он был сокращен до 414,1 млрд кубометров. Фактический объем добычи составил 418,5 млрд кубометров, в том числе 8,4 млрд кубометров попутного нефтяного газа.