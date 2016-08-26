Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кипрский офшор купил сеть "Столичные аптеки" за 5,67 млрд рублей

Экономика и бизнес
26 августа, 14:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
Новым собственником стало ООО "Миттен", 100% владельцем которого является компания "Бэис Лимитед"
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Электронный аукцион определил нового собственника крупнейшей сети "Столичные аптеки", им стало ООО "Миттен", 100-процентным владельцем которого является кипрская компания "Бэис Лимитед". Итоговая стоимость актива по результатам открытых торгов составила 5,67 млрд руб. Об этом сообщил руководитель московского департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

По его данным, за приобретение актива боролись три компании.

"Победителем электронного аукциона признано ООО "Миттен". Шаг аукциона составил 28 млн руб. Торги завершились на третьем шаге, итоговая стоимость превысила стартовую на чуть более 56 млн руб.", - отметил Дегтев.

По его словам, в собственности предприятия находятся нежилые помещения общей площадью 102,3 тыс. кв. м, земельные участки площадью 16,2 тыс. кв. м, движимое имущество.

Конкурентами компании-победителя были открытые акционерные общества "Промсоюз" и "Инвест Лайн". Планы по развитию актива в компании "Миттен" пока не озвучивают.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что "Столичные аптеки" может приобрести совладелец Capital Group Павел Тё. Сам Тё отказался комментировать результаты аукциона.

В состав сети "Столичные аптеки" входят 185 объектов, из них - 180 аптечных пунктов и пять складских помещений. Общая площадь нежилых помещений в собственности предприятия - 102,3 тыс. кв. м, также ему принадлежат пять земельных участков площадью 16,2 тыс. кв. м и 28 автомобилей.

OОО "Миттен" зарегистрировано в 2013 году. Основным видом деятельности компании является сдача внаем собственного недвижимого имущества.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
15
Путин и Эрдоган взяли курс на восстановление отношений России и Турции
16
Игорные зоны в России
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава профильного комитета Госдумы с понимаем относится с идее курортного сбора
2
Объявление о продаже автомобиля олимпийского чемпиона появилось в интернете
3
"Ощадбанк" подал иск в Международный арбитраж против РФ на $1 млрд по крымским активам
4
В центре Москвы на тротуаре грузовик сбил женщину
5
Введение курортного сбора: подорожает ли отдых в России
6
Источник: центр подмосковных Люберец перекрыт из-за угрозы взрыва
7
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
Темы дня
Реклама