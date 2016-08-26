Кипрский офшор купил сеть "Столичные аптеки" за 5,67 млрд рублей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Электронный аукцион определил нового собственника крупнейшей сети "Столичные аптеки", им стало ООО "Миттен", 100-процентным владельцем которого является кипрская компания "Бэис Лимитед". Итоговая стоимость актива по результатам открытых торгов составила 5,67 млрд руб. Об этом сообщил руководитель московского департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

По его данным, за приобретение актива боролись три компании.

"Победителем электронного аукциона признано ООО "Миттен". Шаг аукциона составил 28 млн руб. Торги завершились на третьем шаге, итоговая стоимость превысила стартовую на чуть более 56 млн руб.", - отметил Дегтев.

По его словам, в собственности предприятия находятся нежилые помещения общей площадью 102,3 тыс. кв. м, земельные участки площадью 16,2 тыс. кв. м, движимое имущество.

Конкурентами компании-победителя были открытые акционерные общества "Промсоюз" и "Инвест Лайн". Планы по развитию актива в компании "Миттен" пока не озвучивают.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что "Столичные аптеки" может приобрести совладелец Capital Group Павел Тё. Сам Тё отказался комментировать результаты аукциона.

В состав сети "Столичные аптеки" входят 185 объектов, из них - 180 аптечных пунктов и пять складских помещений. Общая площадь нежилых помещений в собственности предприятия - 102,3 тыс. кв. м, также ему принадлежат пять земельных участков площадью 16,2 тыс. кв. м и 28 автомобилей.

OОО "Миттен" зарегистрировано в 2013 году. Основным видом деятельности компании является сдача внаем собственного недвижимого имущества.