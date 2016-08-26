В Чехии на несколько дней остановлена крупнейшая АЭС

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ПРАГА, 26 августа. /ТАСС/. Крупнейшая чешская АЭС "Темелин" прекратила поставки электроэнергии.
"Это произошло в связи с временной остановкой действующих первого и второго энергоблоков. Ситуация продлится, максимум, несколько дней", - сообщили ТАСС в ее дирекции.
"Проводятся плановые работы, о которых потребители заранее были информированы, - отметили в дирекции. - Второй энергоблок был остановлен в июне, а сегодня по техническим причинам мы остановили первый энергоблок".
Потребители электроэнергии, как подчеркнули в дирекции, не пострадали. В необходимом объеме они получают ее из других источников.
АЭС "Темелин", расположенная в Южной Чехии в 30 км от границы республики с Австрией, проектировалась при содействии советских и российских специалистов. Состоящая из двух энергоблоков, оборудованных реакторами ВВЭР-100, она была введена в эксплуатацию в 2002 году.