Эксперты: цена нефти сорта Brent в 2017 году составит в среднем $61 за баррель

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Цена барреля нефти сорта Brent в будущем году ожидается на уровне $61 за баррель.

С таким прогнозом, как сообщила газета The Wall Street Journal, выступили аналитики нефтяного рынка из инвестиционного банка Bank of America Merrill Lynch. В то же время они отметили, что "цены на нефть тесно увязаны с курсом доллара и активная позиция Федеральной резервной системы может повлиять на наш прогноз".

Ранее глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен на встрече с представителями финансовых кругов в Джексон-Хоул (штат Вайоминг) заявила о том, что в последнее время появилось больше оснований для повышения учетной ставки вследствие укрепления ситуации на рынке труда и прогнозируемого улучшения экономических показателей. Вместе с тем она не уточнила, когда именно произойдет повышение учетной ставки.

"Повышение учетной ставки может укрепить курс доллара, в результате чего нефть станет более дорогой для трейдеров, которые ведут операции в других валютах", - пояснила The Wall Street Journal, отметив при этом, что по итогам торгов на европейских площадках цена барреля нефти сорта Brent понизилась на $0,09 и остановилась на уровне $49,58 за баррель.