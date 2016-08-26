Эксперты: цена нефти сорта Brent в 2017 году составит в среднем $61 за баррель

В Кентукки двум посетителям McDonald's подали бургеры с червямиПроисшествия 27 августа, 1:27
BP эвакуирует персонал с объектов в Мексиканском заливе из-за угрозы ураганаПроисшествия 27 августа, 1:26
Экс-глава Бразилии Лула да Силва будет присутствовать на выступлении Руссефф в сенатеМеждународная панорама 27 августа, 1:20
СМИ: истребитель пятого поколения F-35 не до конца боеспособенМеждународная панорама 27 августа, 1:05
Музыкальный фестиваль Skolkovo Jazz Игоря Бутмана пройдет в "Сколково"Культура 27 августа, 0:57
Первая группа боевиков покинула юго-западное предместье ДамаскаМеждународная панорама 27 августа, 0:50
Остров "Новая Голландия" в Петербурге открывается после реконструкцииОбщество 27 августа, 0:38
Парад военных оркестров-участников фестиваля "Спасская башня" пройдет на ВДНХ в МосквеМосква 27 августа, 0:07
Верю не верю: насколько хорошо вы разбираетесь в рекордах ГиннесаОбщество 27 августа, 0:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Цена барреля нефти сорта Brent в будущем году ожидается на уровне $61 за баррель.
С таким прогнозом, как сообщила газета The Wall Street Journal, выступили аналитики нефтяного рынка из инвестиционного банка Bank of America Merrill Lynch. В то же время они отметили, что "цены на нефть тесно увязаны с курсом доллара и активная позиция Федеральной резервной системы может повлиять на наш прогноз".
Ранее глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен на встрече с представителями финансовых кругов в Джексон-Хоул (штат Вайоминг) заявила о том, что в последнее время появилось больше оснований для повышения учетной ставки вследствие укрепления ситуации на рынке труда и прогнозируемого улучшения экономических показателей. Вместе с тем она не уточнила, когда именно произойдет повышение учетной ставки.
"Повышение учетной ставки может укрепить курс доллара, в результате чего нефть станет более дорогой для трейдеров, которые ведут операции в других валютах", - пояснила The Wall Street Journal, отметив при этом, что по итогам торгов на европейских площадках цена барреля нефти сорта Brent понизилась на $0,09 и остановилась на уровне $49,58 за баррель.