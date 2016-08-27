Tesla Motors подняла цены на автопилот для своих электрокаров на 20% до $3 тысяч

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НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Стоимость автопилота, который по запросу покупателя устанавливается в автомобилях производства американской компании Tesla Motors, возросла на 20% до $3 тысяч. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
Она напоминает, что столь резкое повышение цены произошло, когда надежность автопилота поставлена под вопрос.
В настоящее время власти США проводят расследование аварии электромобиля Tesla Motors, двигавшегося в режиме автопилота, которая повлекла гибель человека. 7 мая машина Model S врезалась в трейлер, который совершал поворот налево на нерегулируемом перекрестке. Находившийся за рулем Model S мужчина получил тяжелые ранения и скончался в больнице. Американские регулирующие органы рассчитывают выяснить, сработала ли система автопилота надлежащим образом.
Ранее телекомпания CNN рассказала еще о двух авариях, которые произошли в штате Монтана 9 июля и в штате Пенсильвания 1 июля. Так, кроссовер Model X, ехавший по ущелью со скоростью до 96,6 км в час из штата Вашингтон в Национальный парк Йеллоустон (штат Калифорния), в ветреную погоду занесло вправо. Машина сбила несколько деревянных кольев вдоль дороги, потеряла одно из передних колес и врезалась в столб. Водитель и пассажир не пострадали.