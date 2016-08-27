Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Tesla Motors подняла цены на автопилот для своих электрокаров на 20% до $3 тысяч

Экономика и бизнес
27 августа, 3:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Cтоль резкое повышение цены произошло, когда надежность автопилота поставлена под вопрос, отмечает The Wall Street Journal
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Стоимость автопилота, который по запросу покупателя устанавливается в автомобилях производства американской компании Tesla Motors, возросла на 20% до $3 тысяч. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Смотрите также
СМИ: Tesla Motors не поставит клиентам обещанные 90 тыс. электромобилей в этом году

Она напоминает, что столь резкое повышение цены произошло, когда надежность автопилота поставлена под вопрос.

В настоящее время власти США проводят расследование аварии электромобиля Tesla Motors, двигавшегося в режиме автопилота, которая повлекла гибель человека. 7 мая машина Model S врезалась в трейлер, который совершал поворот налево на нерегулируемом перекрестке. Находившийся за рулем Model S мужчина получил тяжелые ранения и скончался в больнице. Американские регулирующие органы рассчитывают выяснить, сработала ли система автопилота надлежащим образом.

Ранее телекомпания CNN рассказала еще о двух авариях, которые произошли в штате Монтана 9 июля и в штате Пенсильвания 1 июля. Так, кроссовер Model X, ехавший по ущелью со скоростью до 96,6 км в час из штата Вашингтон в Национальный парк Йеллоустон (штат Калифорния), в ветреную погоду занесло вправо. Машина сбила несколько деревянных кольев вдоль дороги, потеряла одно из передних колес и врезалась в столб. Водитель и пассажир не пострадали.

Смотрите также

Авария электрокара Tesla в режиме автопилота произошла при превышении скорости
CNN: в США произошло еще два ДТП с электрокарами Tesla Motors в режиме автопилота
Tesla не планирует отказываться от системы автопилота после аварии одной из ее машин

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
15
Путин и Эрдоган взяли курс на восстановление отношений России и Турции
16
Игорные зоны в России
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: претензии к России по поводу проверки боеготовности необоснованны
2
Объявление о продаже автомобиля олимпийского чемпиона появилось в интернете
3
СК проверяет информацию об инциденте с ребенком на борту самолета Новосибирск - Москва
4
СМИ: ВВС США расследуют дело о сексуальном домогательстве к женщине-генералу
5
ДНР: в здании районного комиссариата Донецка произошел взрыв
6
Контактная группа объявила бессрочное прекращение огня с 1 сентября
7
СМИ: Тереза Мэй задействует статью о выходе из ЕС без согласования с парламентом
Темы дня
Реклама