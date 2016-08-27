Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Судно "Михаил Сомов" доставит грузы и полярников на труднодоступные станции в Арктике

Экономика и бизнес
27 августа, 8:05 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК /Корр. ТАСС, Владимир Ануфриев
Судно пройдет по трассе Северного морского пути до Чукотки - острова Врангеля
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 27 августа. /Корр. ТАСС Владимир Ануфриев/. Научно-экспедиционное судно (НЭС) Севгидромета "Михаил Сомов" доставит грузы на труднодоступные полярные станции в Арктике. В субботу оно вышло из Архангельска во второй арктический рейс навигации, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Судно пройдет по трассе Северного морского пути до Чукотки - острова Врангеля и доставит грузы и специалистов на труднодоступные станции побережья и островов арктических морей: Белого, Баренцева, Карского, Лаптевых и Восточно-Сибирского", - сказали в пресс-службе Севгидромета.

Там пояснили, что на борту судна находится груз для жизнеобеспечения гидрометеорологических станций Северного, Якутского и Чукотского УГМС: дизельное топливо - 440 тонн, бензин, продукты - более 100 тонн, аэрологические материалы, оборудование, приборы, медикаменты, спецодежда и другие товары. "Михаил Сомов" также доставит строительные материалы и бригады рабочих для ремонта служебных помещений на станциях: Мыс Константиновский, Канин Нос и Зимнегорский маяк. На станциях Севгидромета будет установлено и обновлено программное обеспечение автоматических метеорологических комплексов и выполнен необходимый ремонт технического оборудования.

В Архангельск НЭС "Михаил Сомов" вернется в начале ноября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
15
Путин и Эрдоган взяли курс на восстановление отношений России и Турции
16
Игорные зоны в России
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На западе Москвы водитель скрылся после наезда на пешеходов, одна женщина погибла
2
СМИ: Тереза Мэй задействует статью о выходе из ЕС без согласования с парламентом
3
В Кентукки двум посетителям McDonald's подали бургеры с червями
4
Источник: двое боевиков ликвидированы в ходе спецоперации в Кабардино-Балкарии
5
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
6
На северо-востоке Москвы горит административно-складское здание
7
СМИ: ВВС США расследуют дело о сексуальном домогательстве к женщине-генералу
Темы дня
Реклама