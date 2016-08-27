Судно "Михаил Сомов" доставит грузы и полярников на труднодоступные станции в Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 27 августа. /Корр. ТАСС Владимир Ануфриев/. Научно-экспедиционное судно (НЭС) Севгидромета "Михаил Сомов" доставит грузы на труднодоступные полярные станции в Арктике. В субботу оно вышло из Архангельска во второй арктический рейс навигации, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Судно пройдет по трассе Северного морского пути до Чукотки - острова Врангеля и доставит грузы и специалистов на труднодоступные станции побережья и островов арктических морей: Белого, Баренцева, Карского, Лаптевых и Восточно-Сибирского", - сказали в пресс-службе Севгидромета.

Там пояснили, что на борту судна находится груз для жизнеобеспечения гидрометеорологических станций Северного, Якутского и Чукотского УГМС: дизельное топливо - 440 тонн, бензин, продукты - более 100 тонн, аэрологические материалы, оборудование, приборы, медикаменты, спецодежда и другие товары. "Михаил Сомов" также доставит строительные материалы и бригады рабочих для ремонта служебных помещений на станциях: Мыс Константиновский, Канин Нос и Зимнегорский маяк. На станциях Севгидромета будет установлено и обновлено программное обеспечение автоматических метеорологических комплексов и выполнен необходимый ремонт технического оборудования.

В Архангельск НЭС "Михаил Сомов" вернется в начале ноября.