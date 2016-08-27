Прибыль промышленных предприятий КНР в январе - июле выросла на 6,9% до $529,4 млрд

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ПЕКИН, 27 августа. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Прибыль крупных промышленных предприятий Китая за первые семь месяцев 2016 года выросла на 6,9% в годовом выражении и достигла 3,52 трлн юаней (около $529,4 млрд). Как говорится в опубликованном в субботу докладе Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, темпы роста этого показателя за указанный период превысили прошлогодние 6,2%.
В июле прибыль таких предприятий возросла на 11% до 523 млрд юаней (около $78,66 млрд). Как отметил представитель ведомства, такое значительное увеличение прибыли связано со снижением себестоимости производства, восстановлением цен на сырье и низкими сравнительными показателями за прошлый год.
Наибольшие изменения ситуации произошли в черной и цветной металлургии, где зафиксирован рост цен на конечную продукцию. По данным ГСУ, на эти две отрасли пришлось около 47,5% от увеличения прибыли всех крупных промышленных предприятий.
Прибыль крупных промышленных предприятий Китая по итогам 2015 года снизилась на 2,3% до 6,36 трлн юаней ($966,7 млрд).
К крупным промышленным предприятиям, согласно стандартам ГСУ, относятся компании с годовой выручкой от основного вида деятельности, превышающей 20 млн юаней ($3,1 млн).