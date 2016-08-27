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Тестовый полет японского самолета MRJ в США отменен из-за неполадок

Экономика и бизнес
27 августа, 9:09 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Mitsubishi Regional Jet - первый за более чем 50 лет ближнемагистральный пассажирский самолет японской разработки
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Японский ближнемагистральный лайнер Mitsubishi Regional Jet

Японский ближнемагистральный лайнер Mitsubishi Regional Jet

© AP Photo/Mitsubishi Aircraft Corp.

ТОКИО, 27 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Новый японский ближнемагистральный лайнер Mitsubishi Regional Jet (MRJ), вылетевший в субботу в США в рамках испытаний, был вынужден вернуться в аэропорт Нагои из-за выявленных на борту неполадок. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Как уточняется, уже после взлета были обнаружены нарушения в работе системы кондиционирования. По плану самолет должен долететь до американского штата Вашингтон, сделав по пути несколько посадок для дозаправки, в том числе на территории России.

Испытания нового японского ближнемагистрального лайнера были приостановлены в ноябре прошлого года из-за необходимости доработки элементов конструкции. Они были возобновлены в феврале этого года, однако из-за задержек пришлось перенести и первые поставки, которые ожидались уже в апреле-июне 2017 года.

MRJ - это первый за более чем 50 лет ближнемагистральный пассажирский самолет японской разработки. Он имеет дальность полета от 1,5 тыс. до 3,4 тыс. км. В зависимости от модификации он способен принять на борт до 90 пассажиров. Самолет по своим характеристикам близок к российскому лайнеру Sukhoi Superjet 100.

Разработка MRJ велась с 2007 года и обошлась примерно в 180 млрд иен (более $1,6 млрд). В ноябре прошлого года самолет успешно совершил несколько тестовых полетов. После завершения всех испытаний, по словам экспертов, ему предстоит пройти сложную процедуру сертификации.

Компания-разработчик Mitsubishi Aircraft сообщала, что у нее имеются заказы на 407 лайнеров на общую сумму 150 млрд иен ($1,4 млрд) как от японских авиакомпаний, так и от перевозчиков из других стран Азии, а также США. Особые надежды на MRJ возлагают главные японские перевозчики Japan Airlines (JAL) и ANA, рассчитывающие с его помощью возобновить ряд внутренних рейсов, от которых ранее им пришлось отказаться. В феврале американская Aerolease заказала MRJ на $940 млн.

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