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СМИ: Иран и РФ подписали контракт на $1 млрд на строительство морских буровых установок

Экономика и бизнес
27 августа, 20:40 UTC+3 ТЕГЕРАН ТЕГЕРАН 27, августа. /ТАСС
Буровые установки должны быть построены в портовом городе Хорремшехра в течение следующих двух лет
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ТЕГЕРАН, 27 августа. /ТАСС/. Россия и Иран подписали контракт на $1 млрд на строительство морских буровых установок в Персидском заливе. Об этом сообщило агентство  IRNA.

Иранская компания Tasdid и российский судостроительный завод "Красные баррикады" подписали контракт на строительство пяти морских буровых установок с целью разведки и добычи нефти и газа в районе Персидского залива стоимостью $1 млрд. "Российская сторона обязалась обеспечить 85% стоимости контракта", - отмечает агентство.

Буровые установки должны быть построены в портовом городе Хорремшехра в течение следующих двух лет.

Российско-иранские экономические отношения. Досье

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