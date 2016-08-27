Автостраховщики пригрозили удорожанием ОСАГО при отмене коэффициента мощности авто

Режим КТО введен в Карабудахкентском районе ДагестанаПроисшествия 27 августа, 21:38
Власти Москвы учредили премию для режиссеров, снимающих фильмы о столицеОбщество 27 августа, 21:20
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболуСпорт 27 августа, 20:22
Корабли КФл провели учения по уничтожению минного заграждения в Каспийском мореАрмия и ОПК 27 августа, 19:23
Пожар на складе типографии в Москве: что известно о ЧП на Алтуфьевском шоссеПроисшествия 27 августа, 19:15
Компания "Аком" начала производство батарей, служащих в три раза дольше импортных аналоговЭкономика и бизнес 27 августа, 19:05
Скандал с участием Райана Лохте сделал АЗС в Рио местной достопримечательностьюСпорт 27 августа, 18:46
Слуцкий: матч с ФК "Томь" выдался для ЦСКА сложным из-за кадровых проблемСпорт 27 августа, 18:08
Лавров обсудил с главой МИД Венгрии международные проблемыПолитика 27 августа, 17:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Данис Юмабаев/. Стоимость полиса ОСАГО придется существенно повысить, если будет отменен коэффициент мощности транспортного средства. Об этом сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, повышать базовый тариф ОСАГО придется в тех регионах РФ, где используются наиболее мощные автомобили. "Там (в регионах - прим. ред.) будет недостаточно тарифа, который нужен страховщикам для выплаты страхового возмещения. То есть, сейчас есть некий баланс, который включает в себя набор неких рисков для неких факторов. Поэтому, если один из этих факторов уходит, тогда нужно будет поднимать базовый тариф", - сказал Уфимцев.
В свою очередь, замминистра финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала сослался на статистику МВД, которая не показывает никакой взаимосвязи между мощностью автомобиля и аварийностью. Кроме того, Минфин предлагает разрешить владельцам новых машин приобретать полисы ОСАГО на 3 года.
"Зачем человеку гонять каждый год, покупать полис ОСАГО. В этом нет никакого смысла на мой взгляд. Мы не хотим запрещать (покупать полис на один год - прим. ред), если человеку хочется покупать полис на год, пожалуйста, пусть покупает", - говорит Моисеев.
В РСА же считают, что введение многолетних договоров ОСАГО также обернется ростом тарифа. "Стоимость запасных частей, которая зависит от валюты, предугадать тяжело на 3 года. Страховщику придется существенно поднимать тариф", - пояснил Уфимцев.
Минфин ранее предложил реформировать ОСАГО: помимо отмены коэффициента мощности автомобиля и введения многолетних договоров ОСАГО, ведомство хочет увеличить сумму возмещения ущерба при оформлении ДТП с применением европротокола (без вызова сотрудников полиции) до 100 тыс. рублей вместо действующих 50 тыс. рублей, изменить учет региональных коэффициентов. Законопроект о реформировании ОСАГО сейчас находится в самой ранней стадии разработки, сказал в эфире Моисеев. "Он еще формально не рассылался никому, то есть это просто начальная концепция. И я думаю, что процесс займет не меньше полугода, торопиться здесь не будем, вопрос для граждан очень чувствительный", - резюмировал Моисеев.