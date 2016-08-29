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Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в I полугодии выросла на 12,5%, до 134,6 млрд руб.

Экономика и бизнес
29 августа, 9:59 UTC+3 МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Выручка компании за отчетный период увеличилась на 2,5%, до 417,4 млрд руб.
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Транснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2016 года выросла на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 134,6 млрд рублей, следует из материалов компании.

Выручка компании за отчетный период увеличилась на 2,5%, до 417,4 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 5,8%, до 207,8 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 58,4% против 59% в первом полугодии 2015 г.

"Главной причиной увеличения чистой прибыли и показателя EBITDA за отчетный период явился рост выручки от оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов", - отмечает компания.

Совокупные обязательства "Транснефти" с начала года сократились на 7,4% и достигли 1,08 млрд руб.

"Транснефть" является субъектом естественных монополий, 100% голосующих акций компании находятся в федеральной собственности. Компании принадлежит более 71 тыс. км магистральных трубопроводов, она транспортирует около 90% добываемой в России нефти.

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